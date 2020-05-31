В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Разметка для соблюдения социальной дистанции появилась на дорожно-тропиночной сети парков Москвы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"Что касается дополнительных мер безопасности, то на дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в Мосгорпарке, чтобы не допускать большого скопления людей, москвичам следует приходить в парк по установленному графику прогулок.

Парки Москвы откроются для посещения с 1 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки, соблюдая некоторые ограничения.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, по мнению Собянина, еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. По мнению властей, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы в удаленном режиме и звать в Москву гостей.