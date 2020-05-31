В Москве за три дня восстановили все сломавшиеся из-за непогоды светофоры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 320 светофоров и свыше 845 дорожных знаков, которые были сломаны из-за непогоды, восстановили в Москве за три дня. Об этом в воскресенье сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы на своей странице в Twitter.

"В Москве бушует стихия. Помимо деревьев, пострадали светофоры и знаки. Мы следим за этим, бригады работают круглосуточно. За последние 3 дня мы восстановили работу 320 светофоров и восстановили 845 знаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о сломанных светофорах и дорожных знаках можно сообщать по номеру 3210.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, 31 мая объявлен желтый уровень опасности - скорость ветра в течение дня составляет порядка 5-10 м/с с порывами до 18 м/ с.