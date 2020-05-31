В Москве за время непогоды было повреждено порядка 40 автомобилей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 200 деревьев были повалены в Москве с пятницы из-за сильных дождей с порывистым ветром. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"С пятницы непогода вызвала падение около 200 деревьев, было повреждено порядка 40 автомобилей, подтоплены некоторые участки дорог и парков", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, два автомобильных и два пешеходных моста. В воскресенье вечером в районе Митино подтопило около 40 гаражей. Вместе с тем дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

В пятницу и субботу столичный главк МЧС распространял экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду. С пятницы в столице в среднем выпало около 80 мм осадков, на северо-востоке и юго-западе осадки местами составили до 110 мм.