Около 80 автомобилей получили повреждения из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дожди с порывистым ветром в Москве повалили почти 400 деревьев, повредив около 80 машин. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"С пятницы в Москве были повалены почти 400 деревьев, повреждения получили около 80 машин", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в семи населенных пунктах в Новой Москве оказались подтоплены четыре дачных дома, 26 приусадебных участков, три моста, в Митино дожди подтопили 40 гаражей.

"Сейчас в Новой Москве остаются подтопленными 13 приусадебных участков", - уточнили в экстренных службах.

Вместе с тем дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

В пятницу и субботу столичный главк МЧС распространял экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 м/с. С пятницы в столице в среднем выпало около 80 мм осадков, на северо-востоке и юго-западе осадки местами составили до 110 мм.