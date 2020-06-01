Более 195 тыс. профилактических бесед о режиме ограничений провели с москвичами

"С самого начала реализации мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции представителями общественных пунктов охраны порядка и Московской народной дружины проводится работа по оказанию содействия органам власти в поддержании правопорядка, профилактике правонарушений <...> Всего было задействовано более 80 тыс. представителей общественности и проведено свыше 195 тыс. профилактических бесед с гражданами о необходимости исключения фактов нарушения режима самоизоляции и соблюдения ограничений", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Столичные общественники с начала марта провели более 195 тыс. профилактических бесед об исключении фактов нарушения режима самоизоляции и соблюдения ограничений. Об этом сообщается в понедельник на портале мэрии.

В ходе дежурств был проведен мониторинг состояния социального климата 586 общежитий, хостелов, гостиниц. Общественники вместе с полицейскими и росгвардейцами патрулируют улицы, парки и скверы, места массового пребывания людей, а также жилые объекты. Ежедневно в каждом столичном муниципалитете на дежурство выходит более 1 тыс. народных дружинников и представителей советов общественных пунктов охраны порядка, отмечается на портале.

Мэр Москвы продлил режим самоизоляции до 14 июня. До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, а также на работу кафе, ресторанов, салонов красоты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.