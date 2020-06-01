Главой Главного управления СК по Москве назначен Андрей Стрижов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве назначен Андрей Стрижов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Андрей Стрижов указом президента назначен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве", - сказал он.

Стрижов был и.о. руководителя ГСУ СК по Москве с июля 2018 года после того, как прежний руководитель Александр Дрыманов ушел в отпуск, подав рапорт об увольнении. Позже Дрыманов был арестован за коррупцию.