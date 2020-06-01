Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава УВД по Центральному округу Москвы Игорь Зиновьев назначен заместителем руководителя столичного главка полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Руководитель УВД по ЦАО Игорь Зиновьев указом президента России назначен заместителем руководителя ГУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве. В органах внутренних дел служит более 30 лет. Начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. За время службы он удостоен государственных и ведомственных наград, в числе которых Орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отличие в службе" I и II степени, "За безупречную службу" и другие награды. Ранее должность заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника полиции занимал майор полиции Сергей Плахих, который в феврале этого года подал рапорт на увольнение по выслуге лет.

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