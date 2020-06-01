{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

Ранее он был руководителем УВД по ЦАО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава УВД по Центральному округу Москвы Игорь Зиновьев назначен заместителем руководителя столичного главка полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Руководитель УВД по ЦАО Игорь Зиновьев указом президента России назначен заместителем руководителя ГУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве. В органах внутренних дел служит более 30 лет. Начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. За время службы он удостоен государственных и ведомственных наград, в числе которых Орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отличие в службе" I и II степени, "За безупречную службу" и другие награды. Ранее должность заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника полиции занимал майор полиции Сергей Плахих, который в феврале этого года подал рапорт на увольнение по выслуге лет.

В новость были внесены изменения (17:34 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
На портале mos.ru появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
Она доступна в сервисе просмотра расписания прогулок
Читать полностью