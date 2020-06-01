Москвичи более 2 млн раз посмотрели расписание прогулок на mos.ru с момента запуска

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москвичи более 2 млн раз воспользовались сервисом просмотра расписания прогулок на портале mos.ru с момента запуска сервиса 28 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

Кроме того, расписание прогулок и загруженность парков можно посмотреть на "Яндекс.Картах" и в мобильном приложении "Моя Москва".

"Сервис позволяет горожанам узнать график, по которому разрешено гулять жителям их дома, а также посмотреть на карте двухкилометровый радиус, в пределах которого москвичам рекомендовано совершать прогулки. С сегодняшнего дня этот сервис также позволяет увидеть степень загруженности парков и других мест отдыха. <...> Москвичи более 2 миллионов раз воспользовались сервисом просмотра расписания прогулок на портале mos.ru", - рассказали в пресс-службе ДИТ Москвы.

Там уточнили, что на карте территория парков отмечена разными цветами в зависимости от доступности и количества людей. "Эта информация, которая обновляется в режиме реального времени, поможет горожанам спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции", - отметили в пресс-службе.

С 1 июня для свободного посещения открыты городские парки и зеленые зоны. Москвичам разрешено выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. При этом действует ряд ограничений. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для жителей каждого дома установлен отдельный график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. При этом горожане обязаны надевать маску или респиратор.

В новость были внесены изменения - (18:52 мск) - добавлены подробности.