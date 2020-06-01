На Тверской улице нанесут временную желтую разметку для военной техники

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы 24 июня нанесут на Тверской улице, сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В ночь на 2 июня специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 24 июня. Заммэра также призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги.

"Желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - пояснил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что также для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой. "После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены", - сказал Бирюков.

О ситуации

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.