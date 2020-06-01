В Москве проводится около 35 тыс. анализов на антитела к коронавирусу в сутки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 35 тыс. тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции проводится в Москве ежедневно, что в сумме с ПЦР-тестами на коронавирус дает 85 тыс. проводимых в столице исследований в сутки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в понедельник в интервью программе "Док-ток" на Первом канале.

"Если говорить о [тестах] ПЦР, то это примерно 50 тысяч в сутки. Если к ним добавлять еще [тесты] ИХЛА, как раз анализ крови из вен (на наличие антител к коронавирусной инфекции - прим. ТАСС), это еще 35 тыс. совершенно других людей. То есть примерно 85 тыс. исследований в сутки Москва на сегодняшний день делает", - сказала она.

Уже проведено порядка 200-250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусу.

"На сегодняшний день, я думаю, у нас проведено 200-250 тыс. исследований на антитела [к коронавирусу]", - сказал Ракова.