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Пандемия коронавируса нового типа

Данные о пациентах резервных госпиталей Москвы запишут на электронные браслеты

Заместитель мэра столицы Анастасия Раковавесь отметила, что весь документооборот в этих госпиталях будет вестись в электронном виде

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Москвы внедрят в больницах, зарезервированных под прием пациентов с коронавирусом, полностью электронный документооборот, а информация о каждом пациенте будет записана на его персональном браслете. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе "Док-ток" на Первом канале.

"Каждая койка имеет метку, каждый больной имеет браслет <...> И мы сделали эту историю полностью цифровой", - сказала она.

Кроме того, весь документооборот в этих госпиталях будет вестись в электронном виде, отметила вице-мэр. "Мы впервые пытались создать цифровой госпиталь. Здесь вообще не будет никаких бумаг. Вся медицинская документация исключительно в электронном виде. Все врачм и медсестры работают исключительно на айпадах, что исключает потерю информации", - добавила она.

По словам Раковой, такие госпитали можно будет перепрофилировать в обычные самое большее за три дня.

Как рассказала заммэра, в марте власти Москвы считали самым страшным "итальянский сценарий" распространения коронавируса, но затем увидели, как развивается ситуация в Нью-Йорке. "Самым худшим считалось 10-20 тыс. госпитализированных в сутки по аналогии ситуации в Европе. Мы максимум могли достичь госпитализацию чуть более 2 тыс. человек в сутки", - сказала она, подчеркнув, что для предотвращения распространения вируса приняли беспрецедентные меры.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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