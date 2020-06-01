Собянин подписал закон о запрете на продажу алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, запрещающий розничную продажу алкогольной продукции заведениям с залом для посетителей площадью менее 20 кв. м, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Документ опубликован в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства. Определение площади зала обслуживания посетителей, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом города Москвы в соответствии с федеральным законодательством", - сообщается в документе.

Там уточняется, что границы прилегающих территорий, указанных в документе, определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

Ранее председатель Мосгорудумы Алексей Шапошников пояснил ТАСС, что внесенные изменения в закон "О торговой деятельности в городе Москве" основаны на нормах федерального законодательства. То есть розничная продажа алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в том случае, если у них есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м. Законом устанавливается порядок определения площади зала обслуживания. Спикер уточнил, что вводимые нормы будут способствовать профилактике правонарушений, так как "наливайки", продающие по ночам алкоголь, сейчас вызывают огромную обеспокоенность у москвичей - жителей первых этажей. По его словам, новый федеральный закон ограничивает продажу алкоголя в кафе, ресторанах, магазинах, размещенных в жилых домах, если их площадь менее 20 кв. м.

О законе

Госдума 17 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". Затем секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время онлайн-совещания с участием региональных отделений партии дал поручение коллегам в регионах провести работу по приведению законодательства субъектов РФ в соответствие с новым законом о "наливайках".

Председатель комиссии столичной думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сообщил ранее, что субъектам РФ было предоставлено право региональными законами устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, если речь идет об указании услуг общепита в объектах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Российские регионы могут увеличивать размер площади зала обслуживания посетителей, а также устанавливать полный запрет продажи алкогольной продукции в подобных заведениях.