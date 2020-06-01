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Пандемия коронавируса нового типа

Власти призвали москвичей обходиться без объятий, пока не будет вакцины к коронавирусу

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что пока лучше больше общаться в интерактивном формате

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москвичи должны привыкнуть к новой социальной культуре - без объятий и рукопожатий - до появления вакцины к коронавирусу или эффективного лекарства против него, считает заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Я думаю, что до тех пор, пока не будет вакцины или эффективного лекарства, конечно, надо придерживаться другой социальной культуры. Можно так же тепло, душевно друг к другу относиться и без обниманий и больше общаться в интерактивном формате", - сказала она в понедельник в интервью программе "Док-ток" на Первом канале.

"Конечно, хотелось бы, чтобы это [объятия и рукопожатия при встрече] было возможно как можно раньше, но вирус никуда не ушел, он становится нашей реальностью", - добавила она.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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