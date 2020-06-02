{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидается дождливая погода

Синоптики также прогнозируют порывистый ветер

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Облачная дождливая погода с порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в Москве от 12 до 14 градусов тепла днем и от 9 до 11 градусов ночью.

В Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, ночью - от 6 до 11 градусов.

Скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 12:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Теги
Россия
В Троицке модернизируют башню солнечного телескопа
Модернизацией займется Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН им. Н. В. Пушкова
Читать полностью