В Москве ожидается дождливая погода

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Облачная дождливая погода с порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в Москве от 12 до 14 градусов тепла днем и от 9 до 11 градусов ночью.

В Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, ночью - от 6 до 11 градусов.

Скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 12:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.