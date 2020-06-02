Еще 100 эскалаторов отремонтируют в Московском метрополитене до конца 2020 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сто эскалаторов планируют отремонтировать в Московском метрополитене до конца текущего года. При этом с начала 2020 года уже выполнены ремонтные работы на 27 подъемниках столичной подземки, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Эскалаторы в Московском метро необходимо своевременно ремонтировать для безопасных и комфортных поездок, поэтому технические работы не прекращаются даже в условиях пандемии. С начала года в метро отремонтировали 27 подъемников, до конца года отремонтируем еще 100 эскалаторов", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что капремонт эскалатора проводится раз в 10-12 лет. Он включает в себя проверку и обновление ступеней, направляющих лестничного полотна, бегунков, тяговых цепей, направляющих поручней, элементов входных площадок и щитов балюстрады. Кроме того, заменяют и ремонтируют все валы редукторов, шестерни траверс, главный приводного вал с аварийным тормозом.

"Капитальный ремонт прошел на 11 подъемниках, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего отремонтировано свыше 1,4 тыс. метров лестничного полотна, это больше, чем высота двух Останкинских башен. Такой ремонт эскалаторов прошел на станциях "Белорусская" Кольцевой и Замоскворецкой линий, "Добрынинская", "Текстильщики", "Воробьевы горы", "Планерная" и других.

"Также средний ремонт провели на 16 эскалаторах, в частности на станциях "Дубровка", "Жулебино", "Серпуховская", "Спартак". При таких работах проводят перекомплектацию тяговых цепей, частичную замену ступеней, элементов ступеней, обрабатывают и выверяют направляющие", - пояснил Ликсутов.