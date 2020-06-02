Торгово-гостиничный комплекс на аллее Витте ввели в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Комплекс с торговыми помещениями и гостиницей ввели в эксплуатацию в Москве, общая площадь объекта составляет почти 10 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.

"Торгово-гостиничный комплекс на 71 номер по адресу: ул. аллея Витте, дом 1 (ЮЗАО) введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 77-220000-009520-2020 от 01.06.2020 выдано застройщику ООО "Магистраль+", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, гостиничная часть шестиэтажного здания, включая подземный этаж, состоит из 71 номера, в которых одновременно смогут разместиться 439 человек.

Общая площадь комплекса составляет почти 10 тыс. кв. метров. Под торговые помещения предусмотрена площадь около 2 тыс. кв. метров, а гостиница займет почти 3 тыс. кв. м. Вместе с тем, в зданиях разместятся кафе и рестораны, административные помещения.

"На цокольном этаже откроется фитнес-центр с бассейном площадью около 1,5 тыс. кв. метров, а также подземный паркинг на 55 машино-мест", - отмечается в материале.