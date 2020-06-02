Около половины выпускников "Стартап-школы МБМ" начинают собственный бизнес

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около половины из 5,3 тыс. выпускников "Стартап-школы МБМ" уже открыли собственное дело или планируют сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает во вторник официальный сайт мэра Москвы.

"Занятия в "Стартап-школе МБМ" носят практико-ориентированный характер: предусмотрено выполнение учениками заданий. Такой подход доказал свою эффективность. По данным опроса, около половины выпускников прошлого года из числа физических лиц уже организовали или планируют в ближайшее время запустить собственный бизнес", - приводит сайт слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Слушатели работают в группах до 50 человек, учебная программа ежегодно обновляется и актуализируется. Ближайшие потоки стартуют 1 и 15 июня. К настоящему времени слушателями школы стали более 5,3 тыс. человек. Узнать подробности, а также зарегистрироваться для участия можно на портале mbm.mos.ru.

Проект "Стартап-школа МБМ" запустили в октябре 2017 года. В программе - основы бухгалтерского учета и налогообложения, юридические дисциплины, построение команды, управление продажами и персональная эффективность. Среди спикеров - бизнес-тренеры и эксперты, руководители компаний и действующие предприниматели.

С 23 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все обучающие мероприятия mbm.mos перевели в онлайн-формат. Такое решение позволяет не пропускать полезные лекции, тренинги, мастер-классы, конференции и форумы, уточняется на сайте мэра столицы.