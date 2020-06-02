Московские студии анимации примут участие в международном онлайн-кинорынке MIFA

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Студии анимации Москвы представят на международном онлайн-кинорынке MIFA 24 участника, которые презентуют анимационные сериалы и полнометражные мультфильмы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Столичные компании при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития примут участие в международном кинорынке MIFA. Это одно из крупнейших событий анимационной индустрии, которое ежегодно проводится во французском городе Анси. Оно объединяет производителей контента, продюсерские центры, дистрибьюторов и поставщиков оборудования для отрасли. В этом году кинорынок пройдет в онлайн-формате - с 16 по 19 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что московские студии представят 24 участника. Среди них - студии "Союзмультфильм", "Аэроплан", "Визарт", "Киноатис" и "Наше кино". Участники MIFA-2020 загрузят свои материалы в видеобиблиотеку форума и получат доступ к специальной платформе для деловых встреч. Также московские компании, наряду со своими зарубежными коллегами, проведут серию презентаций, которые будут транслироваться на онлайн-площадке 16 июня. Посмотреть записи презентаций можно до конца месяца в видеобиблиотеке конкурса.

Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в материале, при поддержке города компании из Москвы участвуют в этом кинорынке второй год подряд. В прошлый раз им удалось подписать контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран. Общая сумма экспортных сделок превысила $720 тыс.

"Так, "Союзмультфильм" представит анимационный сериал "Тайна медовой долины", студия "Лицензионные бренды" - полнометражный мультфильм "Пиноккио" и анимационный сериал "Два хвоста". Компания "Наше кино" презентует полнометражный анимационный проект "Бука", студия "Визарт" - анимационный сериал "Снежная Королева: Хранители чудес", а компания "Киноатис" - полнометражный мультфильм "Белка и Стрелка: Карибская тайна", - отмечается в сообщении. Участие отечественных проектов в кинорынке поддерживает Ассоциация анимационного кино России.

Ранее компании из Москвы успешно презентовали свою продукцию на крупнейших отраслевых форумах мира. Под единым брендом Created in Moscow они участвовали в разных кинорынках, которые проходили в Берлине, Торонто, Майами и Санта-Монике.