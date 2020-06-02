Почти 130 эскалаторов отремонтируют в метро Москвы до конца года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты Московского метрополитена с 1 января отремонтировали на станциях столичной подземки 27 эскалаторов, до конца 2020 года запланирован ремонт еще 100. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра Москвы.

"В московском метро отремонтировали 27 эскалаторов с начала года. Работы прошли на станциях "Воробьевы горы", "Планерная", "Текстильщики", "Серпуховская", "Спартак" и других. <...> Ремонт не помешал пассажирам. В это время на станциях в штатном режиме работали соседние эскалаторы. <...> До конца года в столичной подземке отремонтируют еще 100 эскалаторов. Работы планируют провести на "Электрозаводской", "Черкизовской", "Курской" Арбатско-Покровской линии, "Петровско-Разумовской" и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты обновили важные элементы подъемников, которые обеспечивают плавное и безопасное движение лестничного полотна. Капитальный ремонт проведен на 11 эскалаторах 10 станций, специалисты обновили более 1,4 тыс. м лестничного полотна подъемников, что "почти сопоставимо с высотой трех Останкинских башен".

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим, чтобы обеспечить безопасность и комфорт поездок пассажиров. Поэтому работы проходят даже во время действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Капитальный ремонт проводят каждые 10-12 лет, а текущий - раз в пять-семь лет. Текущий ремонт не столь масштабный, но благодаря ему сотрудники подземки проверяют надежность техники", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Как уточняется на портале, в целях профилактики распространения коронавируса на всех станциях ежедневно проходит уборка и дезинфекция. Все поверхности промывают раз в один-два часа, а в поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.

Вестибюли и платформы станций ежедневно дезинфицируют тепловыми распылителями с использованием антисептического средства. "Такой метод позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время. Каждые сутки в столичной подземке обеззараживают более 500 тыс. кв. м поверхностей с помощью этих устройств", - добавляется в сообщении.