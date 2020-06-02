Рестораны Москвы рассчитывают начать работу 15 июня с открытия летних веранд

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рестораторы Москвы довольны обновленными рекомендациями Роспотребнадзора о работе заведений после снятия ограничительных мер из-за коронавируса и планируют возобновить работу уже с 15 июня. Первым этапом, по примеру европейских стран, может стать открытие летних веранд, сообщили опрошенные ТАСС представители деловых объединений и сами предприниматели.

Москва с июня начала новый этап смягчения ограничений - возобновили работу непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг, однако деятельность сферы общепита пока не разрешена. В то же время Роспотребнадзор обновил рекомендации для рестораторов: новая редакция состоит из 16 пунктов, регламентирующих работу в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Так, по-прежнему необходимо контролировать здоровье работников, проводить влажную уборку, проветривания. Вместе с тем, в новой редакции ведомство не стало ограничивать площадь и вместимость предприятия, которое сможет открыться, увеличив расстояние размещения столов с 1 до 1,5 метров. Особое внимание в обновленных рекомендациях уделено посуде: не допускается использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, с деформированной и поврежденной эмалью. Решение об открытии ресторанов будут принимать региональные власти.

Первым делом - летние веранды

Никто из предпринимателей не может спрогнозировать дату снятия ограничений для работы ресторанов и кафе в Москве. "С точки зрения бизнеса, чем скорее, тем лучше. Эпидемиологи считают наоборот, в идеале - когда эпидемия сойдет на нет. Здесь нужен разумный компромисс: из микса мнений должен быть выбран и выработан вариант, приемлемый для всех сторон, и на основании этого власть должна принимать решение", - сказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

При этом он выразил личное мнение о том, что "в июне в Москве ограничения могут быть частично сняты".

Катырин считает, что нет причин, кроме погодных условий, которые сдерживают принятие решения об открытии летних веранд. Он напомнил, что ТПП направляла свои предложения от бизнес-сообщества в Роспотребнадзор, в которых предлагалось начать возврат к нормальной работе в несколько этапов.

"На первом - открыть все летние веранды, прилегающие к ресторанам, с учетом социальной дистанции при посадке, соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований и обеспечения безопасности граждан. На втором этапе - залы для посещения гостей с заполняемостью не более одной трети всех посадочных мест, на третьем - с заполняемостью не более половины, на четвертом - с заполняемостью на 100%. К нам постоянно поступают предложения предпринимателей, мы, безусловно, не можем их игнорировать и рассчитываем на понимание и разумное их рассмотрение", - отметил Катырин.

В "Опоре России" также считают, что ограничения на работу ресторанов и кафе можно начать снимать с середины июня. "Опыт Европы подсказывает, что на первом этапе откроются летние веранды с расстоянием между столами не менее 1,5 метров. Параллельно мы считаем, можно открыть до 25-30% внутренней посадки. Это можно обсуждать. Банкеты в одном помещении - в самую последнюю очередь", - сказал ТАСС член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

С ним солидарен член генерального совета "Деловой России", президент корпорации "Ростик Групп" (в структуру входят сетевые рестораны "IL Патио", "Планета Суши", "Американский Бар и Гриль", T.G.I. Friday"s, кофейни Costa Coffee) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. "Вероятно, где-то в середине - конце июня откроются террасы, а когда полностью откроются рестораны - пока еще гадаем. Опыт Европы, которая на одну-две недели впереди нас, даст нам понимание. Думаю, что уже на следующей неделе можно будет делать первые выводы", - сказал он ТАСС.

Затраты бизнеса и новые цены в меню

Нынешние требования Роспотребнадзора Катырин считает разумными. "Надо проверять температуру персонала, который обязан носить маски, каждые несколько часов проводить дезинфекцию помещения, расстояние между столиками в ресторанах и кафе должны быть уже не метр, а полтора, не должно быть сколов на посуде, потому что в порах материала может засесть вирус, и так далее. Бизнес согласен, что надо максимально обезопасить посетителей, он сам в этом заинтересован", - сказал собеседник агентства.

Катырин уверен, что большинство ресторанов способны выполнить эти рекомендации, однако прогнозирует, что это повлечет рост расходов для бизнеса. "Возможно, процентов на десять вырастут расходы", - подсчитал он. В то же время, как полагает глава ТПП, эти затраты могут быть компенсированы повышением цен в меню. "Насколько существенным может быть повышение чека, судить не берусь. Это зависит во многом от того, насколько охотно пойдут москвичи в кафе и рестораны", - добавил он.

Небольсин из "Опоры России" считает, что у бизнеса нет выбора в вопросе повышения цен. "Почти все рестораторы, которых я знаю, переходят с импортного продукта на внутренний. Но алкоголь, как ни крути, останется импортный, а с учетом курса он стал дороже. Учитывая еще затраты на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, естественно, бизнес будет вынужден поднимать цены. Но каждый ресторатор примет сугубо индивидуальное решение", - полагает он.

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы, основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов подтвердил ТАСС, что работа по требованиям Роспотребнадзора "потребует неизбежных расходов, потому что все средства защиты - маски, антисептики - стоят денег". При этом он рассчитывает на то, что власти Москвы предусмотрят субсидии на эти цели. "Москва разрабатывает отдельные программы помощи бизнесу, которые независимы от федеральных программ, возможно, здесь тоже будет разработана какая-то программа", - надеется он.

Бизнес остался доволен

Несмотря на возможные трудности с возобновлением деятельности, предприниматели остались в целом довольны новыми рекомендациями Роспотребнадзора.

"Представители отрасли обсуждали правила открытия заведений лично с главой ведомства Анной Поповой. И она пошла на прямой диалог, обсуждались конкретные пункты. Поэтому рекомендации после обновления стали совершенно адекватные", - заметил Миронов.

Основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова, которая ранее сообщала о решении не возобновлять работу своих заведений из-за чрезмерно жестких мер Роспотребнадзора, теперь пересмотрела свою позицию. Она сказала ТАСС, что "в целом довольна" новой редакцией рекомендаций ведомства. "Главное, что произошло - случился сдвиг в многолетнем нежелании Роспотребнадзора слушать отрасль. Сейчас представители встретились с нами и детально совместно проработали все рекомендации", - отметила она, уточнив, что встреча проходила на прошлой неделе.

Миронов и Татулова одним из ключевых решений по итогам встречи назвали договоренность с Роспотребнадзором о том, что рекомендации будут едины для всех регионов. "Глава Роспотребнадзора пообещала, что регионы не будут иметь права выставлять дополнительные собственные творческие разработки правил, и они будут едины для всех субъектов страны", - уточнила Татулова.

Нерешенные проблемы

Некоторые вопросы, волнующие бизнес, пока остаются в повестке. На ряд из них обратил внимание глава ТПП, который направил письмо главе Роспотребнадзора с просьбой исключить избыточные требования.

В частности, он просит отказаться от использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов из-за их "резко возросшей стоимости". Он указал в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, что при цене в 11 тыс. рублей в марте 2020 года заказы принимаются на июль-август по цене более 100 тыс. рублей за штуку. Другими факторами являются длительный срок поставки - два месяца и более, необходимость монтажа отдельной усиленной линии проводки (по требованиям пожарной безопасности), следует из письма.

Также Катырин просит отказаться от требования по наличию обязательного пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств. "Надо ли иметь целый недельный запас дезинфицирующих и моющих средств? Это означает заморозить средства, которых именно сейчас так не хватает, ценен каждый рубль, да и дополнительное помещение где-то надо найти", - прокомментировал свое обращение Катырин, предложив перейти на обязательный суточный запас.

Помимо этого, глава палаты рекомендует освободить руководство и сотрудников компаний от ответственности, если посетители игнорируют требования по использованию средств индивидуальной защиты.

Рестораторы могут также столкнуться с отсутствием диалога с арендодателями, считает Небольсин. "Арендодатели хотят арендные платежи докризисного уровня. Это совершенно неправильно и контрпродуктивно, - убежден он. - Мы пытаемся их убедить, что нужно постепенное повышение размером в год".