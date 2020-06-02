В Москве после коронавируса вылечились еще более 6 тыс. человек

Больше выздоровевших за сутки было зафиксировано только 26 мая - 8033 человека. В понедельник вылечились 2 060 человек.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число вылечившихся после коронавируса пациентов выросло в Москве за сутки на 6 030 и достигло 88 269. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 6 030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", - сказала она.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила заммэра.