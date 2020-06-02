Более 115 тыс. человек посетили центры "Мои документы" в Москве за неделю

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центры госуслуг "Мои документы" в Москве приняли за неделю с открытия более 115 тыс. посетителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг столицы.

"88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили свою работу. За неделю с момента открытия офисов более 115 тыс. москвичей пришли за необходимыми документами и услугами. Было выдано около 35 тыс. готовых документов", - говорится в сообщении.

В тройку самых популярных услуг вошли государственные услуги по оформлению социальных карт москвича (более 20 тыс. обращений), регистрационного учета граждан Российской Федерации (около 14 тыс. обращений) и регистрации прав на недвижимое имущество (более 10 тыс. обращений). В настоящий момент для безопасности посетителей центры госуслуг работают исключительно по предварительной записи как на прием, так и на выдачу документов, в том числе по ранее поданным заявкам.

Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей. Для заявителей в центрах организованы зоны ожидания с обязательным соблюдением мер социального дистанцирования. На входе в центр заявителям с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру тела - горожане с повышенной температурой в офисы не допускаются. В помещении центров все посетители должны использовать медицинские маски и перчатки.

"Центры госуслуг еще раз убедительно просят жителей заранее записываться на прием и приходить точно к назначенному времени. В центрах госуслуг исключительно по предварительной записи для горожан доступно 144 услуги. Все они предоставляются по экстерриториальному принципу. Шесть услуг оказывают сотрудники МВД, которые ведут прием в офисах "Мои документы" <…> Выдача всех документов, в том числе по ранее поданным заявлениям, осуществляется также исключительно по предварительной записи", - отмечается в материале.

В 17 офисах "Мои документы" по предварительной записи для юридических лиц доступно оформление документов по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. Для физических лиц зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, можно в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово.