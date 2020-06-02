В Москве провели 150 тыс. КТ-исследований пациентов с подозрением на коронавирус

"В столице проведено 150 тыс. КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. В 60% случаев компьютерные томографы выявили признаки вирусной пневмонии, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. В КТ-центрах, открытых на базе поликлиник с кабинетами компьютерной томографии, провели уже 150 тыс. исследований пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Обследования проводятся в специальных КТ-центрах, открытых на базе поликлиник, в которых есть кабинеты компьютерной томографии. Сейчас в столице круглосуточно работают 48 КТ-центров. Они были созданы по предложению клинического комитета департамента здравоохранения. В КТ-центрах пациентам также делают анализ крови, электрокардиограмму, анализы на коронавирус.

На КТ-исследования отправляет врач поликлиники или телемедицинского центра. Кроме того, на процедуру пациента может доставить прибывшая бригада скорой помощи. После обследования и постановки диагноза принимается решение о госпитализации или лечении на дому.

"Поликлиники, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для обычного посещения. Это сделано в целях безопасности горожан и медицинских сотрудников. Вся плановая помощь оказывается в филиалах лечебных учреждений", - добавляется в материале.

В Москве для диагностики коронавирусной инфекции при помощи КТ-исследований используются технологии искусственного интеллекта. К сервису подключены все городские поликлиники и стационары. Благодаря программе точность определения стадий развития пневмонии по снимкам составляет более 90%.