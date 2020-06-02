На въездах в Москву сняли блок-посты, установленные для проверки пропусков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ГИБДД сняла все блок-посты на въездах в Москву, которые были установлены после введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"В связи с соответствующим распоряжением все блок-посты ГИБДД, усиленные нарядами Росгвардии, на въездах в город сняты. Это связано с поэтапным снятием ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства. Кроме того, фиксировать нарушителей могут камеры, сплошные поверки нецелесообразны, в том числе из-за возросшего за последние недели потока машин.

Вместе с тем сотрудники ГИБДД по-прежнему могут останавливать машины не только для проверки водительских удостоверений, но и цифровых пропусков как у водителей, так и у их пассажиров.

С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД начали проверять наличие цифрового пропуска у всех водителей автомобилей в связи с введенными мерами по борьбе с распространением коронавируса. В случае отсутствия такого пропуска нарушителю грозил штраф в 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находилось 160 въездов в город.