Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве планируют завершить ко Дню города

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции Северного речного вокзала в Москве планируется завершить ко Дню города, сообщил журналистам во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы возобновили масштабную реконструкцию Северного речного вокзала, которая включает реконструкцию набережной, по сути дела, в свое время полузаброшенной, морально и физически устаревшей, включая и очистные сооружения, подвод электричества и электроэнергии подъезжающим кораблям. Чтобы в Москву-реку ничего не сбрасывалось, чтобы это была экологически чистая зона, несмотря на движение пароходов. Реставрация одного из крупнейших памятников архитектуры Москвы - Северного речного вокзала, одного из самых любимых парков москвичей - парка Северного речного вокзала; все это одновременно реставрируется и реконструируется, будет сдано ко Дню города", - сказал мэр.

Он добавил, что масштабные и сложные работы по реконструкции в связи с пандемией были приостановлены, но сегодня возобновлены и ведутся в полном объеме. Мэр выразил надежду, что, несмотря на перенос работ, все будет готово в соответствии с графиком по благоустройству территории.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, здание вокзала было построено в 1932-1937 годах - одновременно с каналом имени Москвы, еще до заполнения Химкинского водохранилища. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах - "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам" и др.

Северный речной вокзал расположен на берегу Химкинского водохранилища по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 51.