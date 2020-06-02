В Москве открылась горячая линия в поддержку некоммерческих организаций

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Горячая линия для некоммерческих организаций (НКО) начала работу в столице на базе Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Сотрудники комитета расскажут, как фондам получить государственные меры поддержки, сообщается во вторник на портале мэрии.

Законопроект о дополнительных мерах поддержки социально ориентированных НКО был принят Госдумой 22 мая после онлайн-встречи президента России Владимира Путина с волонтерами, участниками и организаторами общероссийской акции "Мы вместе". Среди этих мер - отсрочка на шесть месяцев уплаты налогов и страховых взносов, мораторий на налоговые санкции за непредоставление документов, продление сроков предоставления отчетности в налоговую службу, льготное кредитование для поддержки занятости и другие.

"В период пандемии многие НКО сплотились для поддержки тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении, и фактически находятся на передовой. Сотрудники кол-центра комитета общественных связей готовы рассказать о государственных мерах поддержки организаций, ведущих социальные проекты. В Москве уже зарегистрировано более 30 тыс. НКО, из них более 6,5 тыс. - социально ориентированные", - говорится в сообщении.

Для поддержки социально ориентированных НКО, реализующих социальные проекты в рамках конкурса грантов мэра Москвы 2019 года, разработаны дополнительные меры, которые предусматривают продление сроков реализации этих проектов, изменение календарного плана мероприятий, перераспределение расходов сметы в случае дистанционного проведения мероприятий проектов-победителей конкурса, отмечается на портале.

Помимо горячей линии, на базе портала "Душевная Москва" заработала онлайн-платформа поддержки НКО, где собраны актуальные конкурсы, образовательные проекты и гранты для некоммерческих организаций разной направленности. Например, фонд "Нужна помощь" оказывает поддержку организациям, которые помогают пережить последствия пандемии. Программа "Начни иначе" направлена на некоммерческие организации, работающие в сфере инклюзии. Ежегодная премия "Мир" посвящена благотворительным и волонтерским проектам. Кроме того, пользователям портала "Душевная Москва" доступны бесплатные бизнес-сервисы и онлайн-ресурсы. С их помощью можно сделать работу более эффективной.

Консультацию можно получить по телефону: + 7 (495) 212-19-57 в будние дни с 10:00 мск до 19:00 мск.