Число машин на дорогах Москвы увеличилось на 210 тыс. за неделю

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось за неделю на 210 тыс. и составило почти 2,7 млн 1 июня. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Количество машин на дорогах Москвы каждый день растет. За вчерашний день, 1 июня, по дорогам Москвы передвигалось 2,68 млн автомобилей. По сравнению с прошлым понедельником количество машин вчера было больше на 210 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что увеличивающееся количество машин, а также дождь негативно сказываются на загруженности дорог. "Так, вчера первый раз за весь период повышенной готовности в вечерний час пик было шесть баллов", - заключили в пресс-службе ЦОДД.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.