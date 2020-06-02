Элементы для канатной дороги от "Речного вокзала" до "Сходненской" произведут в Сколкове

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Производство элементов для канатной дороги, которую планируется построить между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" в ближайшие годы, организовано в Сколкове. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Очень серьезный транспортный объект, около 19 тыс. пассажиров в сутки мы планируем видеть, особенно в летний сезон. Огромная инфраструктура для отдыха открывается в этом месте (парке у Северного речного вокзала - прим. ТАСС). В феврале подписан контракт, в Сколкове организовано предприятие по производству элементов канатной дороги. Полностью за частные инвестиции", - доложил Ликсутов мэру Москвы Сергею Собянину в ходе осмотра реставрации Северного речного вокзала.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, соглашение заключено со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG об открытии в особой экономической зоне "Технополис "Москва" предприятия по производству кабинок и прочего оборудования для канатной дороги, создано 70 новых рабочих мест. Инвестиции в создание производства составят порядка 1,5 млрд рублей.

"Саму дорогу через Химкинское водохранилище будет строить победитель конкурса на право заключения концессионного соглашения - ООО "Московские канатные дороги", срок концессии составит 25 лет. Открытие канатной дороги предварительно намечено на 2023 год. Инвесторами проекта станут те же компании, которые осуществили успешный запуск канатной дороги между Лужниками и Воробьевыми горами, общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Связь районов Москвы

Для удобства пассажиров от станций метро к станциям канатной дороги планируется построить наземные пешеходные галереи. Запланирована интеграция билетной системы канатной дороги с картой "Тройка". По оценкам, пассажиропоток на канатной дороге составит до 3 тыс. человек в час пик или до 19 тыс. человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

"По проекту канатная дорога соединит оба берега Москвы-реки таким образом, чтобы жители с той стороны могли получить свободный доступ к этой парковой территории", - сказал Собянин. Как уточнили в пресс-службе мэра, канатная дорога длиной 2,3 км соединит соседние районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время в пути для пассажиров общественного транспорта в пять-шесть раз - с 45 до 7-10 минут. Объект станет привлекательным туристическим аттракционом и улучшит транспортную доступность Северного речного вокзала.

"С момента передачи городу этого объекта (Северного речного вокзала - прим. ТАСС) от Министерства транспорта в 2017 году мы приступили к проектным работам. Окончание реконструкции под контролем большого количества архитекторов московских закончится в сентябре, ко Дню города. Уже на сегодняшний день закончены все работы по восстановлению панно, лепнины, люстр. Внутри идет укладка полов, паркета. Мы старались сохранить все детали, сделать так, чтобы восстановление было по крупицам, максимально используя старые элементы. Где невозможно это сделать, пришлось использовать новые", - заключил Ликсутов.