Ограничения на проведение капремонта в Москве не повлияют на подготовку к зиме

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Временные ограничения на проведение капитального и текущего ремонта в жилых домах Москвы, введенные из-за коронавируса, не скажутся на подготовке города к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Несмотря на то, что сроки проведения ремонта в жилых домах ограничены, будет проведена планомерная и качественная подготовительная работа, которая позволит обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения без аварийных отключений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в столице до особого распоряжения приостановлены ремонтные работы в многоквартирных домах, за исключением аварийных.

"Всего к осенне-зимнему периоду планируется подготовить более 73 тыс. объектов, в том числе свыше 33 тыс. многоквартирных домов, порядка 8,7 тыс. социально значимых объектов и более 30 тыс. других объектов", - отмечает Бирюков.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по подготовке к зиме всех систем генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. В общей сложности продиагностируют порядка 16 тыс. км тепловых магистралей, 116 тыс. км электрических сетей, 2,6 тыс. км газовых сетей, более 17 тыс. км водопроводных и канализационных сетей.

"Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду будут завершены к 1 сентября", - подчеркнул заместитель мэра.