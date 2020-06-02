В Москве суд обязал мужчину возместить более 1 млн рублей метро за хождение по путям

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Щелковский городской суд Московской области 20 мая обязал молодого человека, гулявшего по тоннелю, компенсировать Московскому метрополитену более 1 млн рублей за срыв графика движения и отмену 21 поезда. Инцидент произошел 4 октября 2019 года на Сокольнической линии, между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота", рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе Московского метрополитена.

"Пьяный молодой человек спустился на путь с платформы "Чистых прудов" и следовал по тоннелю в сторону "Красных ворот". Для безопасности нарушителя пришлось отменить 21 поезд, пассажиры тем временем ждали на платформах. Срыв графика движения поездов на Сокольнической линии продолжался более получаса. Московский метрополитен оценил ущерб в 1 009 713,6 рублей и доказал правоту в суде", - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2020 году уже было девять случаев, когда пассажиры спускались на пути и срывали график движения поездов, что могло стать причиной разбирательства в суде. По некоторым из них иски будут поданы уже в ближайшее время, по другим идет сбор и оценка доказательной базы.