Полиция Москвы вновь предупредила о недопустимости акций протеста в период самоизоляции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московская полиция вновь предупредила о запрете любых акций протеста в период режима самоизоляции, в том числе одиночных пикетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В связи с распространяющимися в сети интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по городу Москве напоминает, что в городе введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения. В соответствии с пунктом 2 указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" проведение на территории города Москвы публичных и иных массовых мероприятий запрещено", - сказали в пресс-службе.

29 мая полиция Москвы предупреждала о запрете подобных мероприятий.