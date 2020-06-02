Полиция Москвы частично возобновляет личный прием граждан для предоставления госуслуг

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичная полиция частично возобновляет личный прием граждан для предоставления некоторых государственных услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В главке напомнили, что полицией предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления госуслуг, в том числе по линии информационно-справочной работы, а именно - предоставления справок о наличии или отсутствии судимости, проставления апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы территории России, выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок.

"Возобновление личного приема граждан по адресам: Москва, ул. Автомоторная, д. 3, корп. 1,стр. 3 и Москва, ул. Велозаводская, д. 6а, осуществляется по предварительной записи на услуги, которые невозможно получить в электронном виде", - сказал собеседник агентства, отметив, что записаться на прием можно на портале госуслуг, вход и нахождение в помещениях должно быть исключительно в масках и перчатках.