Загруженность парков столицы стала доступна в приложении "Московский транспорт"

С 1 июня москвичам стала доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха. Новый функционал доступен в сервисе просмотра расписания прогулок на портале mos.ru.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Загруженность столичных парков теперь доступна в мобильном приложении "Московский транспорт". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"С 1 июня в Москве открыты городские парки и зеленые зоны. Приложение "Московский транспорт" покажет информацию о загруженности парков, собранную с помощью "Помощника Москвы". В приложении "Помощник Москвы" пользователь сам может оценить загрузку (много или мало людей) и сообщить о скоплении людей в данной точке в разделе "Нарушения", нажав на иконку "Камера", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что контроль загруженности парков уже осуществляется их администрацией, чтобы москвичи могли спланировать прогулку, соблюдая правила санитарной безопасности. В случае чрезмерного скопления людей вход в парк может быть временно ограничен.

"Требования санитарной безопасности опубликованы на сайте Роспотребнадзора, сбор данных позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции 1,5 м, которая является минимально необходимой для обеспечения безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса. Информация о загруженности парков в режиме реального времени доступна москвичам на тепловой карте. Карта уже опубликована на mos.ru и в скором времени будет доступна в приложении "Московский транспорт", - говорится в сообщении.

Уже сейчас "Московский транспорт" показывает доступную для прогулок дистанцию радиусом 2 км при нажатии кнопки "Расписание прогулок" на главном экране, а также ближайшие продуктовые, зоомагазины, аптеки, машины каршеринга, станции метро и автобусов, станции проката велосипедов и самокатов. "Отправляясь на прогулку не забудьте взять с собой паспорт и надеть маску и перчатки", - заключили в ЦОДД.

О ситуации

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной.

Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

Запрет на прогулки сохраняется для граждан с коронавирусом и подозрением на эту инфекцию, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними. Покидать место проживания нельзя гражданам, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, необходимо оформить разовый цифровой пропуск. Сделать это можно не чаще двух раз в календарную неделю.