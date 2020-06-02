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Московский зоопарк продлил закрытый режим для посетителей

Сотрудники зоопарка продолжат вести онлайн-трансляции кормлений и тренингов животных, а также проводить лекции о жизни питомцев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк продлил закрытый режим для посетителей до особых распоряжений. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте организации.

"Друзья! Началось лето, но все еще важно сохранять бдительность <...> Московский зоопарк продлевает режим закрытия до особых распоряжений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зоопарк продолжит онлайн-трансляции кормлений и тренингов животных, а также лекции о жизни питомцев. Сотрудники зоологического парка активно готовятся к летнему сезону: проводят генеральные уборки в вольерах, проверяют водные системы, наполняют бассейны.

"Акция по продаже льготных билетов закончилась. Однако мы очень скучаем по вам и ждем в гости при первой возможности. А пока - будем продолжать радовать новыми рассказами и экскурсиями", - отмечается в сообщении.

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.

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