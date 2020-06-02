Мосгорнаследие потребовало вернуть исторический облик дому XIX века

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие потребовало вернуть исторический облик дому XIX, расположенному в центре Москвы. Пользователю необходимо снять со здания блоки кондиционеров и вывески, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

Здание, расположенное по адресу Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 2, является объектом культурного наследия федерального значения и входит в комплекс домов страхового общества "Россия".

"Мосгорнаследие выдало пользователю памятника архитектуры предписание, в соответствии с которым ему нужно демонтировать все незаконно установленное навесное оборудование: блоки кондиционеров, вытяжки и вывески. Пользователь попытался оспорить в суде требования столичного ведомства, однако Арбитражный суд отказал ему и подтвердил необходимость проведения работ по сохранению дома", - говорится в сообщении.

Согласно предписанию Мосгорнаследия, до 1 августа текущего года пользователь также должен будет разработать проектную документацию по сохранению объекта.

"Этот уникальный ансамбль был выстроен в 1899-1902 годы по проекту штатного архитектора Николая Проскурнина. Фасады двух разновеликих зданий оформлены в духе позднего итальянского ренессанса и украшены богатым декором. В ближайшее время пользователь обязан демонтировать все навесное оборудование, поскольку оно искажает исторический облик дворового фасада. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.