Информационный сервис с графиком отключения горячей воды заработал в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом во вторник сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В Москве сегодня заработал информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключений горячей воды. Сервис размещен на сайте "МОЭК Онлайн" https://online.moek.ru/ и на официальном портале правительства Москвы mos.ru", - сказал Бирюков.

Он отметил, что информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ.

Отключения горячей воды в Москве в этом году начнутся с 1 июля. Горячее водоснабжение отключается на срок до десяти дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.

"Будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков. "В прошлом году их было отремонтировано более 13 тысяч, что позволило предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что в этом году с учетом режима самоизоляции старт отключения горячей воды по решению мэра Москвы был перенесен с конца мая на 1 июля. Сокращение срока работ никак не отразится на их качестве, они будут завершены, как и в прошлые годы, к 1 сентября.