Москва в борьбе с коронавирусом использовала 50% созданных медицинских мощностей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Развернутые в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусом нового типа были использованы лишь наполовину. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий <...> Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, от Уханя до Нью-Йорка", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что Москва является крупнейшим хабом России, крупнейшим мегаполисом и агломерацией Европы, в столице проживает около 20 млн человек. Также город является традиционным центром пересечения путей с востока на запад и с севера на юг. Во время уже разворачивающейся эпидемии в Европе через Москву проехали около 600 тыс. граждан России и других стран, прибывая с территорий, которые уже были проблемными.

"Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы. В Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тыс. постоянных и временных коечных мест, которая обеспечила стопроцентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи. Более того, была создана амбулаторная сеть из 40 "ковидных" центров, полностью оснащенных современной лучевой техникой и технологиями для диагностики COVID", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в столице была создана мощная система тестирования, которая позволяет в течение одного дня делать 58 тыс. ПЦР-тестов и ИФА-диагностик. Кроме того, в городе был сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны и столицы, чтобы определить необходимые методики лечения. Также были налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных коронавирусом, а также групп риска, которые находились рядом с ними. По словам мэра, все эти меры позволило сгладить волну пандемии, не допустить пиковых значений и авральной работы медицинской системы Москвы.

"Губернатор Джакарты сказал о солидарности. Вот, я вижу перед собой людей (по видеотрансляции - прим. ТАСС), которые взяли на себя ответственность за борьбу с пандемией в тех городах, которыми они управляют, которые они возглавляют. Эти люди пропустили через себя боль, страдания и страхи огромного количества людей, которые столкнулись с этой страшной эпидемией. Более того, они сделали все возможное, чтобы как можно эффективнее, быстрее и безболезненнее пройти этот путь. И это, действительно, солидарность людей, которые прошли самый тяжелый путь", - заключил Собянин.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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