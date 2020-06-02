В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Еще 61 пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 685. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.