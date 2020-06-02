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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

Число умерших в городе достигло 2 685
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Еще 61 пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 685. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 

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Всего в столице умерли 2 685 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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