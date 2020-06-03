В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет "настоящее" лето

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Настоящее лето" с теплой погодой придет в столицу в четверг. Температура будет около 22 градусов тепла, а к воскресенью поднимется до 25 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20-22 градуса [выше нуля]. В субботу температура еще повысится", - сообщил он.

По словам Вильфанда, потепление начнется во второй половине дня в четверг, а к воскресенью температура в Москве "дорастет" до 25 градусов тепла. Такой температурный фон выше нормы, отметил метеоролог. "Особенно температура [будет] выше нормы с субботы. Если в пятницу еще температура выше нормы на 1 градус, то уже 6 и 7 июня температура выше нормы градуса на 3", - сообщил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве ожидается 16-18 градусов тепла, в четверг и пятницу - 20-22 градуса тепла, в субботу - 19-24 градуса тепла, в воскресенье - 21-26 градусов тепла, в понедельник - 22-27 градусов тепла.