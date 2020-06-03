В метро Москвы за три месяца обслужили более 4 тыс. маломобильных пассажиров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек воспользовались помощью Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) за три весенних месяца. В условиях режима самоизоляции количество таких заявок снизилось почти на 90%, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С начала весны инспекторы ЦОМП помогли более 4 тыс. маломобильных пассажиров метро. По причине самоизоляции количество заявок на сопровождение снизилось почти на 90% по сравнению с весной 2019 года", - сказал Ликсутов.

Заммэра уточнил, что чаще всего инспекторы сопровождали инвалидов по зрению (более 50%) и пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата (16%). Также за помощью обращались родители детей-инвалидов, детские группы, пассажиры пожилого возраста и другие маломобильные граждане. Количество сопровожденных инспекторами пассажиров из этих категорий превысило 1,2 тыс.

"С введением масочного и перчаточного режима на московском транспорте инспекторы ЦОМП при необходимости бесплатно выдают средства защиты пассажирам, которых сопровождают. Всего с 12 мая было выдано около 150 комплектов из маски и перчаток", - сказал Ликсутов.

По его словам, с момента основания Центра услугами инспекторов воспользовалось более 1 млн пассажиров. Услуга по сопровождению предоставляется бесплатно. Оставить заявку можно на сайте метрополитена, через приложение "Метро Москвы" или позвонив по телефонам поддержки +7(495) 622-73-41; +7 (800) 250-73-41 (вызов бесплатный).

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений, вновь открываются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.