Московские учителя за период самоизоляции провели более 9 млн дистанционных уроков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московские учителя провели более 9 млн онлайн-занятий за период дистанционного обучения, об этом в среду сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение. Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала "Московская электронная школа". Количество обращений к библиотеке МЭШ за этот период выросло в 2,5 раза, а число просмотров материалов - почти в 30 раз: со 122 тыс. до 3,8 млн. Всего более 9 млн онлайн-уроков было проведено за это время", - сказала Ракова.

Она добавила, что во время дистанционного обучения наиболее популярными платформами для общения педагогов с учениками стали Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft teams, Discord и другие. А самым востребованным образовательным ресурсом оказалась "Московская электронная школа".

По словам заммэра, также для учеников были организованы "Телешкола" на Московском образовательном телеканале, и "Яндекс.Школа", содержание которой наполняют преподаватели. Кроме того, с помощью сервиса "Мои достижения" ученики могут подготовиться к экзаменам и пройти диагностику.