Отсрочку по налогам смогут получить около 4 тыс. столичных медорганизаций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около 4 тыс. столичных медицинских организаций смогут получить отсрочку по налогам. Общая сумма отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу составит около 450 млн рублей, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина столичное правительство 27 мая расширило перечень отраслей, пострадавших от пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, и включило в него частные медицинские учреждения, в том числе стоматологические клиники.

"Ранее отсрочку по земельному и имущественному налогам получили более пяти тысяч организаций в сферах торговли, бытовых услуг, общественного питания, культуры, спорта, досуга, выставок и конференций, туризма, гостиниц, кинотеатров, санаториев и дополнительного образования. Теперь ее смогут получить еще около четырех тысяч зарегистрированных в Москве частных медицинских клиник. Общий объем таких налоговых послаблений превысит 10,1 млрд рублей", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отсрочку имущественного и земельного налогов можно получить за первый квартал 2020 года. Срок уплаты этих платежей продлевается до 31 декабря.