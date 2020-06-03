В ИКБ-2 и больнице № 15 им. Филатова в Москве лечатся 837 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 1 150 человек проходят лечение в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, среди них 623 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.
Больница № 15 им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей № 2 (ИКБ-2), а также комплексами в районе Коммунарка и поселении Вороновском является одним из базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
"На утро 3 июня всего на лечении находятся 1 155 человек, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 109. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 623", - написал Вечорко. По его данным, в реанимации находятся 149 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 59 пациентов. Всего за сутки выписаны 149 человек, поступили 135.
Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 3 июня в медучреждении проходят лечение 524 человек, из них 214 пациентов с коронавирусом, семеро заразившихся находятся в реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступил 51 человек, из них 11 с коронавирусом. Выписаны 70 человек, в том числе 26 вылечившихся от коронавирусной инфекции.