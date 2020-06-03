В ИКБ-2 и больнице № 15 им. Филатова в Москве лечатся 837 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 1 150 человек проходят лечение в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, среди них 623 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница № 15 им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей № 2 (ИКБ-2), а также комплексами в районе Коммунарка и поселении Вороновском является одним из базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.