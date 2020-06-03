В московском инфекционном центре "Вороновское" лечатся 203 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Двести три пациента с коронавирусом проходят на данный момент лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". За прошедшие сутки умерла женщина 83 лет с положительным тестом на эту инфекцию, сообщил в среду на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе и созданный для этих целей быстровозводимый комплекс в поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 3 июня состоят на лечении 203 пациента. Из них с диагнозом "пневмония" - 203, подтвержденных с коронавирусной инфекцией столько же, с кислородной поддержкой - 139, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 15", - написал он.

Переходов уточнил, что за сутки поступили на лечение 13 человек, выписаны 37. "Умерла женщина в возрасте 83 лет с положительным тестом на коронавирусную инфекцию", - добавил он.