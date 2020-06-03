Онлайн-проект "#Москвастобой" запустил новый формат передач

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Культурный онлайн-проект "#Москвастобой" столичного комитета по туризму запускает новый цикл от всеми любимых телеведущих, писателей и журналистов. Все выпуски будут доступны на сайте москвастобой.рф в специальном разделе "ТВ", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проект "#Москвастобой" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" представляют новый формат передач, где любимые телеведущие Юрий Николаев, Ангелина Вовк, Алексей Лысенков, Наташа Барбье, Татьяна Арно, Леонид Парфенов, а также Андрей Бартенев, Александр Цыпкин, Евгения Медведева и другие звезды расскажут о самом интересном и важном, что происходит вокруг нас, в серии собственных программ. На сайте москвастобой.рф теперь можно смотреть 12 новых проектов на самые разные темы: от современного искусства до кулинарии, спорта и ремонта", - говорится в сообщении.

Так, в программе "#Стрим" Алексей Лысенков поделится челленждами, которые появились во время самоизоляции, а также смешными, трогательными и полезными видео, которые появляются в сети. В серии наглядных дудл-лекций программы "#КапитаныБудущего" с Александром Пушным юные зрители смогут увидеть, как на их глазах на 3D-принтере строятся дома, метро летает на гидроподушках, а одежда ведет себя по-умному.

"В передаче "#Неформат" с Антоном Лаврентьевым молодые звезды исполнят вживую интернет-хиты. А легендарный Юрий Николаев поделится звездными историями, о которых еще никто не слышал, в телепередаче "#ТайныЗвезд", - говорится в сообщении.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.