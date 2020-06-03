Столичные ЗАГСы оцифровали более 11 млн актовых записей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Органы ЗАГС Москвы перевели в цифровой формат более 11 млн ранее составленных записей актов гражданского состояния. Оцифрованные записи внесены в Единый государственный реестр ЗАГС, что ускорит процесс предоставления услуг заявителям, сообщила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

С 1 октября 2018 года все органы ЗАГС России стали работать в единой информационной базе - Федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). В эту систему вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния, а также, после перевода в электронную форму, ранее составленные записи с 1926 года.

"Москва обладает самым большим в России архивным фондом записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в период с 1926 года по 2018 год. Он насчитывает более 27 млн записей. Ежедневно сотрудники московских органов ЗАГС переводят информацию с бумажных носителей в электронный вид. В Единый государственный реестр ЗАГС уже внесено более 11 млн оцифрованных актовых записей. Благодаря этому отпадает необходимость обращения в территориальный отдел ЗАГС, где акт гражданского состояния был зарегистрирован и находится на хранении - данные доступны в электронном виде", - сказала Ракова.

Она добавила, что это уже сегодня позволяет ускорить процесс получения документов и государственных услуг для заявителей.

Ранее заявителям, чтобы получить документы или услуги на основании актовых записей, зарегистрированных в другом регионе, требовалось немало времени. Теперь все органы ЗАГС России объединены в единую информационную систему, поэтому запрос сведений, содержащихся в актовых записях, оперативно производится в ЕГР ЗАГС. Это позволит заявителям получить услуги в максимально короткий срок.

Также благодаря работе оператора ЕГР ЗАГС - ФНС России доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, Пенсионный фонд России, МВД и другие ведомства. Это избавляет заявителей от необходимости оформления дополнительных бумаг.