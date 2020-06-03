В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сорок девять человек поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщил в среду главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе и городская клиническая больница № 40 в районе Коммунарка.