В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сорок девять человек поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщил в среду главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе и городская клиническая больница № 40 в районе Коммунарка.
"За последние сутки поступили 49 человек, выписаны 18, умерли трое. Всего на лечении находится 341 пациент", - написал он.
В больнице на 2 июня 2020 года - 93-е сутки работы с пациентами с коронавирусом - состояли на лечении 344 человека. За все время поступили 3 549 пациентов, выписаны 3 014 (85%), умерли 170 - общая летальность составила 5,6%.
В реанимации лечили 590 человек, 215 потребовалась искусственная вентиляция легких. В другие стационары перевели 12 пациентов, самовольно покинули стационар девять человек.