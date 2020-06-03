Онлайн-сервис для жалоб на незаконную торговлю в метро запустят в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Столичные специалисты разработают онлайн-сервис для жалоб на незаконную торговлю в метро, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения "Помощник Москвы" - скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а "Организатор перевозок" оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, новую функцию планируют запустить через два месяца.

На данный момент с помощью специального мобильного приложения жители столицы могут зафиксировать нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города, в том числе парковку у знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена", парковку на газоне, а также случаи не оплаченной парковки.

За каждое зафиксированное нарушение, выполнение задания и открытие достижения пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на оплату парковки, поездки на транспорте, билеты на мероприятия и многое другое.