Движение на дорогах в центре Москвы ограничат 4 июня из-за репетиции Парада Победы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Несколько участков улиц перекроют в центре Москвы 4 июня в связи с проведением ночной репетиции Парада Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Центр организации дорожного движения ".

"В этот четверг, 4 июня, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах", - говорится в сообщении.

С 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

ЦОДД рекомендовал жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города.

"В ближайшее время важно оставаться дома, соблюдая самоизоляцию", - напоминается в материале.