ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главная выставка страны ВДНХ вместе с москвичами отметит Всемирный день окружающей среды и День эколога в формате познавательной онлайн-программы. Для интернет-пользователей подготовлены мастер-классы, видеоэкскурсия, квесты и конкурсы, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом году ВДНХ впервые отмечает Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога в онлайн-формате. 5 июня участники праздничной программы познакомятся с обитателями "Городской фермы", научатся расписывать разные предметы для дома, создадут поделки и сувениры из природных материалов, а также проведут экологическую экспертизу", - сообщили в пресс-службе ВДНХ, чьи слова приводятся на сайте.

Как уточняется на портале мэра Москвы, в программе ВДНХ также значатся мастер-класс по изготовлению панно из природных материалов, экскурсия по "Городской ферме" в прямом эфире, видеозанятие по составлению композиций из шерсти и пряжи, преображению вещей с помощью красок и природных материалов, экоквест и так далее.

"Всемирный день окружающей среды был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. Датой проведения выбрано 5 июня - день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. День эколога учредил президент России в 2007 году, это профессиональный праздник российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Он приурочен к Всемирному дню окружающей среды", - поясняется на сайте.

Выставка ВДНХ была открыта 80 лет назад и объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ превышает 325 га. В 2019 году выставку посетили 33 млн человек.